SOS’teki çocuklara taktı

SOS Çocuk Köyü’nden kaçıp, otostop çeken 14 ile 15 yaşlarındaki üç kızı aracına alıp onlarla bira içen ve arkadaşlık kuran 43 yaşındaki Çetin Yetkin tutuklandı.

Kızlarla ilk görüşmesinin ardından iletişimini sosyal medya üzerinden sürdüren zanlı önceki gün tespit edildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, SOS Çocuk Köyü’nde kalan ikisi 15 biri 14 yaşındaki üç kızın 4 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.30 sıralarında yuvadan kaçtıklarını söyledi.

Polis, üç kızın yola çıkıp otostop çektiğini, zanlının onları aracına aldığını belirtti.

Polis, zanlının daha sonra kızları markete götürüp, alkol almaları için 50 lira verdiğini, alışveriş yapıldıktan sonra onları SOS Çocuk Köyü’nün yanındaki park alanına götürdüğünü açıkladı.

Polis, zanlının çocuklarla yeniden bir araya gelmek için Instagram hesaplarını aldığını ve oradan ayrıldığını ifade etti.

Zanlının sosyal medyada kızlarla konuşmaya başladığını, 8 Mayıs tarihinde de SOS Çocuk Köyü’nün yanındaki park alanına giderek, kızlardan ikisi ile buluştuğunu ve sigara almaları için 50 TL para verdiğini belirtti.

Zanlının tespit edilerek tutuklandığını, kızlara verilen 50 TL paranın emare alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.