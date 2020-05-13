Esnafın sesine kulak verin

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, KKTC Berberler Birliği ve Kıbrıs Türk Güzellik ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, hükümetten kuaför, berber, güzellik uzmanlığı ve tırnak teknisyenliği alanlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını yeniden değerlendirip, gerekli sağlık tedbirlerini alan iş yerlerinin 18 Mayıs’ta açılmasını talep etti.

Üç birliğin temsilcileri dün Cumhuriyeti Meclisi önünde düzenlediği basın toplantısında sektörlere ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi. Anlaşılır değil eleştirisinde bulunduğu karaların bilimsel verilerden uzak bir şekilde alındığını iddia ederek, kararını üretenlerin gerekçelerini duymak istedi. Açıklamada, “Ülkemizde nerenin ve neyi referans alarak bu kararların üretildiğini bilmek istiyoruz” denildi.

Diyalog’a konuşan kuaför ve berber salonu sahipleri isyan etti. Berber ve kuaförler ayın 20’sinden önce açılması gerektiğini ifade eden işletmeci ve çalışanlar, kararın gözden geçirilmesini istedi.

Ne dediler?

Mahmut Kanber: (Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı)

“Sektörlere ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararları bilimsel verilerden uzaktır. Bu kararlar alınırken neye göre veriliyor. Bu kararların neye göre üretildiğini bilmek istiyoruz. Alınan kararları doğru bulmuyoruz ve hükümetin gözden geçirmesini istiyoruz.”

Soner Tekeli (Soner Berber Salonu)

“Biz iki aydır kapalıyız. Coronavirüs dolayısıyla ve sonrasında gördük ki, birçok sektör açık. Salonlarımızda zaten gerekli tüm önlemleri şeklindedir. Berber ve kuaförler ayın 20’sinde açılacakmış. Daha ne kadar fazla önlem almamız gerekiyor. Diğer sektörlerden daha fazla riskli olduğumuz inancında değilim.”

Akın Tatlıcı (Kuaför)

“Ben bu kararlara saygı duymuyorum. Bize yapılan büyük bir haksızlık vardır. Sanki bu Coronavirüsün başlangıcı bizmişiz gibi davranılıyor. Bizlerin salonlarında zaten hemen her ürün kimyasaldır ve alkol vardır. Kullan at ürünlerimiz zaten hazırdır. Biz virüs değiliz… Ayın 20’sinde dükkânlarımızı açılabileceğimizi söylediler. Biz sadece saç kesimi ve taramasından ne kazanabiliriz, dükkân kiralarımızı dahi çıkaramayız. Kuaför elemanlarına çalış, güzellik uzmanlarımıza gel evde otur mu diyeceğiz.”

Canakan Ergül (Kuaför salonu işletmecisi)

“Lefkoşa’da kuaför salonumuz vardır. Bu virüs sürecinden ciddi anlamda etkilendik. Devletin verdiği bin 500 TL’lik destek ödemesinden yararlanmayan birçok arkadaşımız vardır. Ve iş yerlerimizin ayın yirmisine kadar açılmayacağını öğrendik. Biz birçok meslek grubundan daha fazla özen gösteriyoruz. Bu nasıl bir karar, kabul edilebilir değildir.”

Ali Taş (Kuaför)

“Sıkıntılarımız çok büyük. Müşterilerimiz arıyor ‘gelin evimizde yapın’ diyorlar. Biz gitmiyoruz. Bakanlar Kurulu kararları bize çok ters oldu. Çalışanlarımız, kiralarımız vardır. Bizi görmezden gelmeleri doğru değildir. Bu sıkıntıların en kısa sürede aşılmasını istiyoruz.”

Ömer Tezcan (Kuaför)

“İki aydır hükûmetten laf kalabalığı duyuyoruz başka bir şey değil. Bizi zorla kapatıyorlar, sağlık sorunu var diyorlar. iki ay eve kapatılıyoruz ama aynı hükumet tarafından da görmezden geliyoruz. Ev kiralarımızı dahi ödeyemedik. Dükkân kiralarımızı nasıl ödeyeceğiz. Biraz daha böyle giderse sokaklara döküleceğiz. Karar yeniden gözden geçirilmelidir. Bizim sektörümüzde zaten steril bir ortam vardır. Biz zaten bilinçliyiz, bu konuda peki bizi neden kapatıyorsun.”