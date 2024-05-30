Katliam yapıyor

Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen sivilleri hedef almaya devam eden İsrail'in öldürdüğü insan sayısı 36 bin 171'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 36 bin 171'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 236 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 75 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 284 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 171'e, yaralı sayısının 81 bin 420'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı. Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Tel es-Sultan Mahallesi'nde bulunan BAE Doğum Hastanesi'nin hizmet vermekte büyük problemlerle karşılaştığı ve yaralılar ile sağlık ekiplerinin hastaneye ulaşmakta "ciddi zorluk" çektiği vurgulandı.

İsrail kasıtlı olarak sağlık hizmetlerini yok etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kasıtlı olarak Refah kentinde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerini yok ettiğini belirtti.

Kudra, "İşgalci İsrail ordusu, Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin varlığını tümüyle yok etmeye çalıştı. Refah'ta ve Gazze'nin kuzeyinde art arda gerçekleştirilen katliamlarla baş edecek sağlık kapasitesi yok" ifadelerini kullandı.

Saldırılar 7 ay daha sürecek

Öte yandan Filistin'de sivilleri hedef alarak bütün dünyanın tepki gösterdiği İsrail'den skandal bir açıklama geldi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Taci Hanegbi, Gazze'ye yönelik saldırıların "en az" 7 ay daha devam edeceğini duyurdu. İsrail devlet televizyonu Kan'a konuşan Hanegbi, saldırıların 2024 yılı boyunca devam etmesinin beklendiğini söyledi. Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en güvendiği isimlerden biri olan Hanegbi, İsrail'in Gazze ile Mısır sınırındaki tampon bölgenin yüzde 75'inin kontrolünü ele geçirdiğini de söyledi. Hanegbi, "Mısırlılarla birlikte silah kaçakçılığını engellemeliyiz. Philadelphia Koridoru'nun yüzde 75'i kontrolümüzde ve zamanla hepsini kontrol altına alacağız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 10:06