Hız tutkusu cebi yakıyor

Lefkoşa ve İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde bin 748 sürücü kontrol edildi. Polis, trafik suçu işleyen 324 sürücüye ceza yazdı. Polis, ceza yazılan 324 sürücüden 248’inin sürat suçu işlediğini açıkladı. Denetimlerde 23 araç da trafikten men edildi.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, önceki akşam 20.00’den dün sabah 00.00’a kadar asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Her iki bölgede yapılan denetimlerde, kontrol edilen eğlence mekanları, gece kulüpleri ve alkollü içki satışı yapılan yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Lefkoşa’daki trafik denetimlerinde, 858 araç sürücüsü kontrol edilerek, 213’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, bir alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 252 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

23 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise, toplam 890 araç sürücüsü kontrol edilerek, 35’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, bir alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 72 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

İskele’deki trafik denetimleri sırasında bir sürücü de tutuklandı.