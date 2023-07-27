Sabırlar taştı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde bulunan Anadolu Mahallesi sakinleri son bir aydır su krizi yaşanıyor. Kavurucu sıcaklarda susuz kalan bölge halkı, canından bezdi. Tonu 16 TL’den tankerle su alan vatandaşlar, ekonomik olarak da bitti. Çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayamayan bölge sakinleri, su kıtlığı nedeniyle duş alamaz duruma geldi.

Bölgelerine verilen suyun tuzlu ve kireçli olduğunu dile getiren bölge sakinleri, “Buna bile razıyız ancak son bir aydır tuzlu suyu bile bulamıyoruz” dedi. Durumu belediyeye aktarmalarına rağmen en ufak bir çözüm üretilmediğini kaydeden mahalle sakinleri, sabırlarının taştığını aktardı ve çok yakında belediye binası önünde eylem yapacaklarını dile getirdi.

Ne dediler…?

Samet Gürbüz

“Yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşıyoruz. Sadece sabah 10 dakika kadar su akıyor ondan sonra asla akmıyor. Elimizi yüzümüzü yıkayacak, banyo yapacak su bulamıyoruz. Zaten aldığımız su, tuzlu su, Türkiye’den gelen suyu bize vermiyorlar. Biz Türkiye’den gelen suyu istiyoruz, sorunumuzu belediye başkanına bildirmemize rağmen bize yardımcı olunmuyor.”

Mustafa Tartar

“Bir aydır susuzuz. Daha önce böyle bir sıkıntı yaşamadık ancak son bir aydır bir damla su bulamıyoruz. Bulaşıklar, çamaşırlar birikti, normalde gelen su da arıtılmıyor, tuz ve kireç oranı yüksek. Ancak bir aydır onu da alamıyoruz, belediye başkanına durumu bildirdik, bize yardımcı olmadı. Biz Türkiye’den gelen suyu istiyoruz ve su sorunumuzun bir an önce giderilmesini bekliyoruz.

Murat Zorlu

“Bizi resmen dışlıyorlar, Türkiye’den gelen su miktarı diğer bölgelerde 3 ve 4. katlara kadar çıkıyor, bu bölgede ise damla su akmıyor. 2 aydır belediyeye gidiyoruz bizi dikkate almıyorlar. Tonu 16 TL’den tankerle su alıyorum, bir de belediyeye su faturası ödüyorum. Bu nasıl bir rezalettir, normalde verdikleri su da Derinya Bölgesi’ndeki tuzlu su. Türkiye’den gelen suyu istiyoruz.”

Mustafa Çelik

“Su yok, resmen çile çekiyoruz. Son bir aydır damla su akmıyor, çamaşırlar, bulaşıklar birikti, evler tozdan geçilmiyor, tam bir rezillik yaşıyoruz.”

Mustafa Cihan

“Kavurucu sıcaklarda su olmazsa olmazdır, ancak biz o suyun damlasını bile bulamıyoruz, yazıklar olsun. Bulaşıklar, çamaşırlar birikti. Bu sorun Türkiye’den gelen suyla çözülür. Biz Türkiye’den gelen suyu istiyoruz ve su sorunumuzun bir an önce giderilmesini bekliyoruz.”

Erdal Yıldırım

“Bölgeye su gelmediğinden dolayı kuyu suyu kullanıyorum, ancak bu yüzden bulaşık çamaşır makinem bozuldu. Yeniden bozulacağı için yenisini de almıyorum. Bahçeyi sulayamadığım için meyve ağaçlarının çiçekleri zarar gördü, çocuklarımızda sudaki kireç nedeniyle gözlerine enfeksiyon oluştu, başımızı, satın aldığımız içme suyu ile yıkıyoruz. Biz Türkiye’den gelen suyu istiyoruz.”

Ali Yüğlük

“ Bir aydır bir damla su yok, susuzluktan hayvanlarım öldü, ağaçlarım, fidanlarım kurudu, sürekli tanker çağırmak zorunda kalıyoruz. Duş alamıyoruz, şifon çekemiyoruz, tozun toprağın üzerinde oturuyoruz, belediyeden hizmet alamıyoruz, yakında belediye önünde eylem yapacağız, sabrımız taştı.”