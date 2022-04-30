Kaçaklar cezaevinde

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan Bangladeş uyruklu Rasvi Ahamed, Abdullah EI Mamun, Sayyed Ahmed ve Md. Nahim Miazi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların evinde yapılan aramada 5 adet Bangladeş pasaportu, öğrenci belgesi ve bilgisayar ele geçirildiği belirtildi. Bulunan 5 pasaportun bir tanesinin sahibinin zanlı Nahim Miazi olduğu, geri kalan 4 pasaportun sahibinin ise yasa dışı yollardan güneye gittiği belirtildi.

Zanlılardan bin 252 gün ülkede kaçak yaşam süren Rasvi Ahmed ile 261 gün ikamet izinsiz olduğu belirlenen Nahim Miazi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

İhbar ele verdi

Soruşturmayı yapan polis, Rasvi Ahamed, Abdullah EI Mamun, Sayyed Ahmed ve Nahim Miazi’nin 22 Nisan 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandıklarını belirtti.

Polis, alınan ihbar üzerine 22 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa’da ZPF 677 plakalı araç içerisinde yapılan aramada Rasvi Ahamed ve Abdullah EI Mamun’un tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Abdullah EI Mamun’un evinde yapılan aramada 28 bin TL, 235 Euro ve 100 dolar tespit edildiğini anlattı.

Polis, akabinde Rasvi Ahamed’in ikametgâhında yapılan aramada ise 5 adet Bangladeş pasaportu tespit edildiğini belirtti.

Polis, Rasvi Ahamed’in ikametgâhında tespit edilen Sayyed Ahmed’in de tutuklandığını açıkladı.

Bin 252 gün kaçak yaşadı

Polis memuru, tutuklanan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, Rasvi Ahmed’in bin 252 gün kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ikametgâhında bulunan 5 adet Bangladeş pasaportunun incelendiğini, bu sayede Nahim Miazi’ye ulaşıldığını açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu Nahim Miazi’nin 261 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis memuru, geriye kalan 4 pasaportun sahiplerinin yasal olmayan yollardan güneye geçtikleri yönünde bilgi aldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların evlerinde çok sayıda öğrenci belgesi, printer ve laptop bulunduğunu da belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkemede ülkede kaçak yaşam süren Nahim Miazi ile Rasvi Ahmed’in tutuklu yargılanmasına, bu amaçla bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi. Abdullah EI Mamun ile Sayyed Ahmed ise yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.