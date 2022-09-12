Kaçaklar da yakalandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında önceki gece 20.00’den dün sabah 02.00 ‘ye kadar eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında 5 ilçede toplam 3 bin 245 araç kontrol edildi; 740 sürücü hakkında işlem yapıldı. evrakları eksik olan ve kayıttan düşen 35 araç da trafikten men edildi. Asayiş denetimlerinde ise ülkede kaçak yaşam süren 10 yabancı uyruklu şahıs belirlendi.

Lefkoşa’da 570 araç kontrol edildi

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 570 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 188 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 10 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 7 araç trafikten men edildi

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, meyhaneler ve gece kulüplerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 685 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 102 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 7 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Girne’de kaçaklar yakalandı

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 420 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 176 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 17 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Araçlarında tecavüzi alet taşıdığı tespit edilen 3 araç sürücüsü ile müzik yayın iznine riayet etmediği tespit edilen bir iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt’ta 250 sürücüye yasal işlem yapıldı

Güzelyurt’ta da bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 250 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 250 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir araç trafikten men edildi ve 3 araç sürücüsü tutuklandı.

Denetimlerde ayrıca, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 4 kişi tutuklandı. Araçlarında tecavüzi alet taşıdığı tespit edilen 2 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatırken, aracında kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen bir araç sürücüsü de tutuklandı

İskele’de de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 320 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 24 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem yapıldı.