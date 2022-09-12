Ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Kocareis Plajında dün denize giren 25 yaşındaki Berk Esenler, boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, bilinci kapanan 25 yaşındaki gence ilk müdahalesini yaptıktan sonra Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Ölümle burun buruna gelen Esenler, sağlık ekibinin uzun süren müdahaleleri sonucu kurtarıldı. Esenler’in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklandı. Polis olayın saat 15.30 sıralarında yaşandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.