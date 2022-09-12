Onlarca ağaç küle döndü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Ağıllar köyünün kuzey doğusunda bulunan ağaçlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kalabalık ekiple havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaklaşık 200 dönümlük alanda, zeytin, harup, çam ve selvi ağaçları ile maki bitki örtüsü küle döndü.

Ağıllar köyünün kuzey doğu kısmında tepelik alanda çıkan yangın dün saat 12.30 sıralarında başladı. Yangına karadan polis, itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri, havadan ise GKK Cougar ve yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına çevre belediyelere su tankerleri, bölge halkı da traktörlerle katılarak destek verdi. Polis basın subaylığı 16.30 sıralarında yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın sonucu yaklaşık 200 dönümlük alanda, zeytin, harup, çam ve selvi ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı.



