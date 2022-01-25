Kaçaklar cezaevine gönderildi

Akıncılar köyü civarında vito araçla yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan yabancı uyruklu 6 zanlı ile onlara yardım eden Ferhat Bekar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yabancı uyruklu 6 zanlıdan 3’ünün öğrenci, 3’ünün kaçak olduğu belirtildi. Ferhat Bekar’ın ise ülkede çalışma izni ile bulunduğu açıklandı.

Yasal statüleri olmayan 3 zanlı cezaevine gönderilirken, çalışma izinli ve öğrenci olan zanlılar teminatla serbest kaldı.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Ocak 2022 tarihinde saat 21.30 sıralarında Akıncılar’da devriye gezen ekiplerin Ferhat Bekâr’ın kullanımında bulunan ticari araçtan şüphelendiğini ve arama yaptığını söyledi.

Polis, yapılan aramada Kabulo Jessy Kasoma, Kabasele Dorcas Mputu, Paschal Olubeube Odionye, Chukwuebuka Shedrack Nduka, Chidiebere Peter Nwosu ve Brent Tamuton Atum’un tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu yabancı uyruklu 6 şahsın yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmek için Ferhat Bekâr ile anlaştıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, olay yerinde gözaltına alınan zanlılardan Paschal Olubeube Odionye’nin tutuklandığı esnada polis memuru İbrahim Toz’u sağ kolundan ısırdığını, göğsünden elleri ile itmek sureti ile darp ettikten sonra firar ettiğini söyledi. Polis, kaçan zanlının kısa sürede yakalandığını açıkladı.

Üçü kaçak çıktı

Polis, Ferhat Bekar’ın ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, Kabulo Jessy Kasoma, Kabasele Dorcas Mputu ve Shedrack Nduka’nın kaçak olduğunu, Chidiebere Peter Nwosu, Paschal Olubeube Odionye ile Brent Tamuton Atum’un öğrenci izni bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Kabulo Jessy Kasoma, Kabasele Dorcas Mputu ve Shedrack Nduka’nın bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme, Ferhat Bekar’ın 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Paschal Olubeube Odionye ile Brent Tamuton Atum’un 35 bin, Chidiebere Peter Nwosu’nun ise

25 bin TL nakit teminat yatırmaları şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.