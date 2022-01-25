Kar keyfi yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Ülkede etkili olan soğuk havayla birlikte yüksek yerlere kar yağdı. Beşparmak dağlarına yağan kar nedeniyle vatandaşlar bölgeye akın etti.

St. Hilarion Kalesinin batı kısmı ve Alevkayası bölgesi beyaza bürünürken, çocuklar ve yetişkinler kar keyfi yaşadı.

Seçim nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle kar yağan yerlere giderek, günün tadını çıkardı. Kimisi kartopu oynadı, kimisi küçük çapta da olsa kardan adam yaptı.

Fotoğraf ve video çeken vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Çocuklar, “Çok az kar yağdı ama bu bile bizi mutlu etmeye yetti” derken, yetişkinler uzun süreden beri kar sevinci yaşamadıklarını, bu nedenle az da olsa yağmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Soğuk hava etkisini sürdürecek

Bu arada soğuk hava kütlesinin bir süre daha ülkeyi etkisi altına alması bekleniyor. Çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışı; perşembe ve cuma günleri ise sabah saatlerinde don olacağı belirtildi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, karın sadece dağlara değil, iç kesimlere de düşmesinin öngörüldüğünü belirtti. Buran, soğuk ve nemli havanın etkisini sürdürdüğünü ifade ederek, “Ocak ayı beklentilerimiz doğrultusunda yağışlı ve soğuk geçiyor” dedi.

Buran, bugün havanın parçalı çok bulutlu olacağını, sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur öngörüldüğünü ifade etti. Buran, ayrıca bugün yağışların yer yer etkili olacağı konusunda da vatandaş ve yetkilileri uyardı.

Raif İlker Buran, hava sıcaklığının Perşembe gününe kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında kalarak 8-11, Perşembeden sonra da 4 derecelik artışla 12-15 santigrat dolaylarına seyredeceğini söyledi.

Perşembe ve Cuma günleri sabah saatlerinde don beklendiğini ifade eden Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 25 -31 Ocak tarihlerini kapsayan periyotta rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceğini de belirtti.

Buran, 27-31 Ocak tarihleri arasında yağış beklentisi olmadığını kaydetti.

En çok yağış Dipkarpaz’a düştü

Bu arada Meteoroloji Dairesi, önceki günden dün sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.

Dipkarpaz’ı metrekareye 5 kg ile Beylerbeyi, Ziyamet ve Talısu; metrekareye 4 kg ile de Yeşilırmak, Yenierenköy, Zafer Burnu, Kaleburnu ve Kantara takip etti.

Kalkanlı, Güzelyurt, Boğaz, Alevkaya ve Akıncılar’ın ise metrekareye 3 kg yağış aldığı belirlenen açıklamaya göre, diğer yağmurlu bölgelere metrekareye 2 kg’ın altında yağış düştü.