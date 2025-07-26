Kadı cezaevinde 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 adet uyuşturuculu kağıt ile yakalanan Doğan Uğuz ile suç ortağı Savaş Kadı, dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik; 17 Temmuz saat 09.00 sıralarında, Doğan Uğuz’un evinde uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığına dair bilgi aldıklarını ve 11.00 sıralarında baskın yaptıklarını açıkladı. Polis, evde yapılan arama sonucunda; 6 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt bulduklarını aktardı. Polis; ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 210 bin TL, 260 Sterlin, 880 dolar ve 770 Euro nakit paraya da emare olarak el koyduklarını anımsattı.

Polis, yapılan sorgu neticesinde, zanlının, konu uyuşturuculu kağıtları 3 bin TL karşılığında Savaş Kadı’dan aldığını itiraf ettiğini anlattı.

Polis; Savaş Kadı’nın da, evinin önünde tespit edildiğini ve polisi fark ettiği esnada, elinde tutmakta olduğu uyuşturucu içeren kağıt parçasını yutmaya çalıştığını, ancak makul güç kullanılarak konu uyuşturuculu kağıdın ele geçirildiğini mahkemeye hatırlattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; Doğan Uğuz’un uygun teminata bağlanmasını talep ederken, benzeri sabıkaları olan Savaş Kadı’nın Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme; Savaş Kadı’nın bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine; Doğan Uğuz’un ise 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

