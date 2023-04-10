El emeği göz nuru

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) öncülüğünde iki yıl önce kurulan Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA Koop), Lefkoşa’daki eski tren istasyonu binasında satış noktası kurdu.

Binanın tarihi önemine atfen “İstasyon” adı verilen bu satış noktasında, sele sepetten babutsa macununa, kırsaldaki kadınların el emeği üretimleri alıcıyla buluşuyor.

GİKAD ve Gİ-KA Koop Başkanı İçim Çağıner Kavuklu “Sadece ekonomide değil siyasal yaşamdan sosyal sorumluluk projelerine, spor ve sanata, kadınların sadece katılımcı değil yön verici olmasına katkı koymak için yola çıkmış bir derneğiz” dedi.

Şu anda adanın dört bir yanından kadınların 100’ün üzerinde kadının üretimini İstasyon’da satışa sunduklarını dile getiren Kavuklu, kooperatifin üreten tüm kadınlara açık olduğunu anlattı.

As Başkan Yeşim Direl de, önümüzdeki süreçte, üretim için, denetlenebilir ortak mutfaklar kurmayı planladıklarını ifade etti.

Direl, böylece, ihracat yapmanın da mümkün hale geleceğini kaydetti.