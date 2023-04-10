Kilosu 100 TL 

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarın zam şampiyonu bu kez acı biber oldu. Kilosu 100 liradan tezgaha konan biberin yanına kimse yanaşamadı.

Biberi kilosu 90 lirayla taze fasulye takip etti. Fasulye en pahalı sebzeler arasında ikinci sırada yerini alırken, kapya biber 65, bezelye ve kabak 40, mor soğan ve patlıcan 30, mor sarma 25, havuç ve salatalık 20 ve patates 12 liraya satıldı.

Pazarda fiyatı düşen neredeyse tek ürün çilek oldu.

Geçtiğimiz Pazar günü kilosu 70 kiradan tezgaha konan çilek, dün 45 liradan alıcı bekledi.

Haftalık alışveriş yapmak için pazara giden vatandaşlar bütçesine uygun ürünleri almayı tercih etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023, 05:30