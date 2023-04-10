İlişkiler gerildi

Rum yönetiminin, Taksim Sahası’nda antrenmanlara başlanması nedeniyle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak nota verdiği, Stewart’ın Rum yönetiminin notasını reddettiği bildirildi.

Haftalık Kathimerini “Stewart Ara Bölgeye ‘Girdi’… BM Görevlisine Nota” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanının Colin Stewart’ı Rum yönetiminin “onayı olmadan” ara bölgedeki Taksim Sahası’nda antrenmanlara başlanmasına, “yetkisini aşarak izin verdiği” gerekçesiyle makama çağırarak nota verdiğini yazdı.

Gazete, Stewart’ın, ara bölgenin BM Barış Gücü’nün yetkisi altında bulunduğunu ve Rum yönetiminin bölgede hiçbir yetkisi olmadığını ve ara bölgenin geleceğine müzakerelerde karar verileceğini vurgulayarak Rum yönetiminin notasını reddettiğini yazdı.

Habere göre, nota, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un emriyle hazırlandı ve Dışişleri Bakanlığı eski Genel Müdürü Kornilios Korniliu tarafından Stewart’a verildi. Stewart’ın söyledikleri üzerine Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Konstantinos Kombos imzasıyla 30 Mart tarihinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs, Barış Gücü’ne “ev sahipliği yapan ve yasadışı faaliyetlerin yapıldığı alanın mal sahibi ülke” olarak nitelendirildi. Rum yönetiminin “bahse konu alanda herhangi bir çalışma yapılmasına veya kullanılmasına rıza veya onay vermediği” öne sürüldü. Ara bölgenin Rum yönetiminin “etkin kontrolü altında olmakla birlikte, Barış Gücü’nün yetkilerini kullanmasını kolaylaştırmak için bölgede askerî yetki kullanmayı ertelediği” iddia edildi. Açıklama “Barış Gücü’nden gerekli bütün girişimlerde bulunarak bölgede süregelen ihlalleri tersine çevirmesini bekliyoruz” sözüyle sonlandırıldı.

Gazete bunun, Stewart ile Hristodulidis hükümeti arasındaki ilk “olumsuzluk” olmadığına dikkat çekerek, 23-24 Mart’ta Brüksel’de Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüşme ayarlamak istediği ancak Stewart’ın bu görüşmeyi cesaretlendirmek şöyle dursun, görüşmeyi alaşağı etmek için elinden geleni yaptığını savundu.

Stewart’ın BM Genel Sekreterliğine, Rum yönetiminin Guterres ile görüşme talebinin kabul edilmemesi gerektiğini vurguladığını ve Guterres’in denge kurmak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşmesini şart koştuğunu belirtti.