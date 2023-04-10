Halkın Partisi (HP) Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Lefke, Güzelyurt ve Girne ilçe kongrelerini yaparak ilçe başkanlarıyla yeni ilçe yönetim kurulu üyelerini belirleyerek tüm ilçe kongrelerini tamamladı. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Halkın Partisi olağan genel kongresi ise 16 Nisan tarihinde yapılacak. Gelecek hafta yapılacak Halkın Partisi olağan genel kongresinde Genel Başkan ve Parti Meclisi üyeleri belirlenecek.
İlçe kongreleri sırasında konuşma yapan Genel Başkan Kudret Özersay “16 Nisan olağan genel kongremizle Halkın Partisi’nde yeni bir dönem başlayacak. Memleketimiz çok zor günlerden geçiyor ama bu günleri geride bırakmak için çürümüş siyasete karşı birlikte mücadele edeceğiz, ‘önce memleketim’ diyeceğiz ve güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.
HP lideri Özersay “menfaat beklentisi olmadan memleketini seven insanların yeniden bir araya gelmesiyle Halkın Partisi yeni bir döneme giriyor. Bir yıl önce siyaseten bir tavır ortaya koyan Halkın Partisi demokrasi ve Halk iradesi yok sayılarak kurulan böyle bir hükümetle aynı çatı altında görev yapmayı kabul etmemiş, karşı çıkmış ve koltuk uğruna ilkelerinden vazgeçmemiştir. Aradan geçen bir yıllık sürede şimdi toplumun farklı kesimlerince çok daha iyi anlaşılıyor olduğumuzu görüyoruz. Seçim zamanını beklemeden başlattığımız düzenli köy ve bölge ziyaretlerimizle zamanla bazı şeylerin, örneğin Halkın Partisi’nin bu ilkeli duruşunun çok daha iyi anlaşıldığını gözlemliyoruz” dedi.
İlçelerde yeni yönetim kurulları şöyle;
Lefkoşa ilçe yönetimi:
Ramadan Durmazer (İlçe Başkanı)
Hasan Serdengeçti
Aliye Özelsoylu
Mehmet Özbilgehan
Sezgin Madencioğlu
Fikret Alas
Mert Atakay
Onur Güler
Mahmut Tezcan
Gazimağusa ilçe yönetimi:
Tolga Özçelik (İlçe Başkanı)
Hüseyin Tabur
Orhan Delikuş
Oğuzhan Abi
Hülya Karaali
Erşen Ummanel
Raşit Ercen
Celal Sesli
Ersan Boybey
Girne ilçe yönetimi:
Çağın Çağatay Karataş (İlçe Başkanı)
Neşe Anibal
İhsan Tuncalı
Bahadır Ünlü
Muhammet Ercan
Halit Dur
Özgül Ezgin
Kerim Güneş
Uğur Kıroğlu
Güzelyurt ilçe yönetimi:
Aykut Erişir (İlçe Başkanı)
Atilla Ertürk
Suna Tip
Adem Topak
İmam Güçlü
Utku Acısu
Safure Maniga
Gökhan Yıldırım
Mustafa Alas
Lefke ilçe yönetimi:
Murat Helvacı (İlçe Başkanı)
Özdemir Şanlıdağ
Enver Öztoprak
Hasan Karlıtaş
Yaşan Ertarkan
Şengül Balkaya
Teksen Köroğlu
Nermin Şanlıdağ
Ayşe Ömer Balkaya
İskele ilçe yönetimi:
Havva Elkovan (İlçe Başkanı)
Hasan Hasanbulli
Sinan Gece
Hasan Savaş Bal
Nurhay Gökçelioğlu
Zeynep Düzen
Hüseyin Ummanel
Vasfi Güngör
Fatih Avcılar.