Halkın Partisi (HP) Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Lefke, Güzelyurt ve Girne ilçe kongrelerini yaparak ilçe başkanlarıyla yeni ilçe yönetim kurulu üyelerini belirleyerek tüm ilçe kongrelerini tamamladı. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Halkın Partisi olağan genel kongresi ise 16 Nisan tarihinde yapılacak. Gelecek hafta yapılacak Halkın Partisi olağan genel kongresinde Genel Başkan ve Parti Meclisi üyeleri belirlenecek.

İlçe kongreleri sırasında konuşma yapan Genel Başkan Kudret Özersay “16 Nisan olağan genel kongremizle Halkın Partisi’nde yeni bir dönem başlayacak. Memleketimiz çok zor günlerden geçiyor ama bu günleri geride bırakmak için çürümüş siyasete karşı birlikte mücadele edeceğiz, ‘önce memleketim’ diyeceğiz ve güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay “menfaat beklentisi olmadan memleketini seven insanların yeniden bir araya gelmesiyle Halkın Partisi yeni bir döneme giriyor. Bir yıl önce siyaseten bir tavır ortaya koyan Halkın Partisi demokrasi ve Halk iradesi yok sayılarak kurulan böyle bir hükümetle aynı çatı altında görev yapmayı kabul etmemiş, karşı çıkmış ve koltuk uğruna ilkelerinden vazgeçmemiştir. Aradan geçen bir yıllık sürede şimdi toplumun farklı kesimlerince çok daha iyi anlaşılıyor olduğumuzu görüyoruz. Seçim zamanını beklemeden başlattığımız düzenli köy ve bölge ziyaretlerimizle zamanla bazı şeylerin, örneğin Halkın Partisi’nin bu ilkeli duruşunun çok daha iyi anlaşıldığını gözlemliyoruz” dedi.

İlçelerde yeni yönetim kurulları şöyle;

Lefkoşa ilçe yönetimi:

Ramadan Durmazer (İlçe Başkanı)

Hasan Serdengeçti

Aliye Özelsoylu

Mehmet Özbilgehan

Sezgin Madencioğlu

Fikret Alas

Mert Atakay

Onur Güler

Mahmut Tezcan

Gazimağusa ilçe yönetimi:

Tolga Özçelik (İlçe Başkanı)

Hüseyin Tabur

Orhan Delikuş

Oğuzhan Abi

Hülya Karaali

Erşen Ummanel

Raşit Ercen

Celal Sesli

Ersan Boybey

Girne ilçe yönetimi:

Çağın Çağatay Karataş (İlçe Başkanı)

Neşe Anibal

İhsan Tuncalı

Bahadır Ünlü

Muhammet Ercan

Halit Dur

Özgül Ezgin

Kerim Güneş

Uğur Kıroğlu



Güzelyurt ilçe yönetimi:

Aykut Erişir (İlçe Başkanı)

Atilla Ertürk

Suna Tip

Adem Topak

İmam Güçlü

Utku Acısu

Safure Maniga

Gökhan Yıldırım

Mustafa Alas



Lefke ilçe yönetimi:

Murat Helvacı (İlçe Başkanı)

Özdemir Şanlıdağ

Enver Öztoprak

Hasan Karlıtaş

Yaşan Ertarkan

Şengül Balkaya

Teksen Köroğlu

Nermin Şanlıdağ

Ayşe Ömer Balkaya

İskele ilçe yönetimi:

Havva Elkovan (İlçe Başkanı)

Hasan Hasanbulli

Sinan Gece

Hasan Savaş Bal

Nurhay Gökçelioğlu

Zeynep Düzen

Hüseyin Ummanel

Vasfi Güngör

Fatih Avcılar.