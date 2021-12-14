Hayal değil gerçek proje

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay katıldığı bir programda, ekonomi konusunda mantıklı, uygulanabilir ve ayakları yere basan önerilerin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Özersay, “Dönem olmayacak hayalleri bir çözümmüş gibi halka anlatma dönemi değil, ülke ve dünya gerçekleri çerçevesinde bu sıkıntılı günlerin nasıl aşılacağı konusunda politika üretme dönemidir” diye konuştu.

Özersay, kendi ayakları üstünde duran bir ülke için, ayakları yere sağlam basan öneriler koymak gerektiğini anlatarak, hükümetin, döviz kurunu sabitlemeye yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Özersay, “Döviz kurunun sabitleneceği söylendi. Olay patlak verdi. Halbuki bu görevdeki kişilerin hassas davranması gerekir. Sistemi çökertecek, yapamayacağınız bir şeyi söylemek yerine ayakları yere sağlam basan öneriler gerekir” şeklinde konuştu.

“HP çıkış yolunu gösteriyor”

Ülkeyi ayağa kaldırmak için, pahalılığa çözüm olacak uygulamaların hayata geçirilmesi, gelir düzeyini artırmaya yönelik adım atılması, devlet gelirlerin artırılmasına yönelik kamu özel ortaklıklarının kurulması, makul, mantıklı ve ekonomi üzerine gerçekçi, uygulanabilir kararlara ihtiyaç duyulduğuna değinen Özersay, ülkenin geçmişte de kötü günlerden geçtiğini, bu zor durumdan kurtulmanın da mümkün olduğunu söyledi.

Özersay, bunun insanlara boş umut ve hayal satmakla olmayacağını ifade ederek, HP’nin çıkış yolunu gösterdiğini belirtti.



“Üçüncü parti konumundayız”



Seçim öncesindeki anketlerle ilgili konuşan Özersay, bugüne kadar çıkan anketlerde ortak kanının HP’nin üçüncü parti ve yükselişte olduğunun görüldüğüne işaret etti.Bir yıldır HP’nin vatandaşa ve sektörlere dokunarak halkın nabzını tuttuğunu söyleyen Özersay, son dönemlerde de mecliste bazı kararların alınmasına vesile olduklarını, halkın yararına acil alınması gereken kararlarda hükümete nisap desteği verdiklerini de belirtti.

“Siyasi atamayı devre dışı bırakmak gerekir”

Konuşmasında, kamu reformuyla ilgili de verdikleri sözler olduğuna değinen Özersay, koalisyona girdiklerinde müşavirlikleri ortadan kaldırma yönünde attıkları adımı hatırlattı.

Özersay, kamu reformunun başka önemli ayakları olduğundan da bahsederek, bundan sonra da özel kalem ve bakanın müsteşarı dışında, bürokratların siyasi atama olmayacağı bir yapı için çalışacaklarını söyledi.

Özersay, siyasi istikrar sağlanması, devletin, kamu hizmetinin ve projelerin devamlılığı için siyasi atamayı devre dışı bırakmak gerektiğine işaret etti.

Açık pazarda halkla buluştu

Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekili adayları, Lefkoşa İlçe Yönetimi ve üyeler önceki gün Lefkoşa Açık Pazarı’nı ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamada, Özersay ve ekibinin hem alış veriş yaptığı, hem de vatandaşlarla sohbet ettiği, ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması noktasında da görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Esnafın HP’nin özellikle pandeminin başladığı dönemdeki performansından övgüyle söz ettiği, Özersay’ın sadece seçim döneminde değil, sürekli pazara gelerek vatandaşlarla sohbet ettiği de ifade edildi.