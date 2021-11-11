Günışığı Kreş ve Anaokulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Öğretmenler Atatürk’ün hayatını anlattı; fotoğraflarla miniklere tarihe yolculuk yaptırdı.

Atatürk’ün zaferlerini, ilke ve inkılaplarını anlatan öğretmenler, miniklerin kalbine Ata sevgisini aşıladı. Miniklere fotoğraflar eşliğinde Ata’yı anlatan öğretmenler, sorular sorarak öğrencilerin bilgilerini pekiştirmesini sağladı. Kreşte ‘Kalbimizdesin Atam’ yazısıyla Atatürk köşesi de oluşturuldu.



Dersimiz Atatürk başlığı altında verilen eğitimde ise kalıp yardımıyla Ulu Önder’in silueti çizildi.Öğrencilere Atatürk anlatıldıktan sonra minik bir test de yapıldı.Atatürk ve ailesinin fotoğraflarının yanına isimlerin yazılması istendi. Minikler testi başarıyla geçerken, etkinlikler kapsamında marşlar ve şiirler de okundu. Gün boyu süren etkinliklerde minikler, Ulu Önder’i özlemle andı.