Koordineli çalışılmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs sorunundaki esas çıkmazı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği’nin yarattığını söyledi.

Açıklamaya göre, Töre, üniversitelere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’ni (YDÜ) ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Töre’yi YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve diğer yetkililer karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyetinin de yer aldığı ziyarette Töre, açıklamalarda bulundu.

Töre, YÖK’ün KKTC üniversitelerine de akreditasyon veren bir kurum olarak denetleme ve rehberlik yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, YÖDAK ile koordineli çalışmaların yapılmasının önemine değindi.

YÖK’ün geçmişten beri muhtelif dönemlerde ülkeye ziyaretler yaptığını anımsatan Töre, YÖK’ün göstereceği yolda KKTC üniversitelerinin ilerlemesini arzuladıklarını kaydetti.

Konuşmasında, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde “Türkiye” başlığı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de ilgilendiren ifadeleri de yorumlayan Töre, Türkiye’nin AB sürecinin Kıbrıs sorununa dayandırılmaya çalışıldığına değindi.

Egemenliğin simgesinin Cumhuriyet Meclisi ve KKTC devleti olduğunu vurgulayan Töre, “Biz bunlara sahip olduğumuz ve Türk milletinin bir mensubu olmamızdan dolayı onur ve şeref duyuyoruz.” dedi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da konuşmasında, Başkan Töre’nin üniversitenin birçok etkinliğinde yer aldığını anımsatarak, kendisini kampüste ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

