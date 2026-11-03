‘Kaleiçi yeniden canlanacak’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt, Kaleiçi esnafını ziyaret etti. Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt, Kaleiçi ziyaretinde esnafla bir araya gelerek sohbet etti, sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Samimi buluşmalara sahne olan ziyarette Bozkurt, Mağusa’nın tarihi merkezinin geleceğine ilişkin hedeflerini paylaştı.

Kaleiçi’nin eski canlılığına kavuşması için kararlı olduklarını belirten Bozkurt, tarihi dokuyu koruyarak bölgedeki ticari ve sosyal hayatı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bölgenin daha fazla insanın ziyaret ettiği, vakit geçirdiği ve alışveriş yaptığı bir merkez haline gelmesini istediklerini kaydeden Bozkurt, bu hareketliliğin esnafın kazancına da yansıması gerektiğini vurguladı.