Kalite yükseltilecek

Türkiye’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “KKTC üniversitelerinin uluslararası tanınırlığına hizmet edecek yükseköğretimdeki kalitenin yükseltilmesi konusunda gereken desteği sağlayacaklarını” açıkladı.

Türkiye’nin Yükseköğretim Kurulu, YÖK heyetinin Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile teknik çalışmalar yapmak üzere KKTC'ye yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş başkanlığındaki Yükseköğretim Kurulu heyeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanı Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.

Heyetin, Başbakanlık yetkilileri, yeni atanan YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, YÖDAK Yönetim Kurulu üyeleri ve KKTC'de yerleşik üniversitelerin rektörleri ile yaptıkları görüşmelerde, KKTC'deki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulunun tecrübe ve birikiminden yararlanılması üzerinde duruldu.

Yükseköğretim Kurulu, KKTC'nin ve KKTC üniversitelerinin uluslararası tanınırlığına hizmet edecek yükseköğretimdeki kalitenin yükseltilmesi konusunda gereken desteği sağlayacak.

Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu, YÖDAK'a, gerekli tüm altyapısının güncellenmesi, kalite denetim sistemlerinin oluşturulması, bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yükseköğretim sisteminin daha iyi bir seviyeye ulaşması için teknik destek verecek, bilgi ve tecrübelerini KKTC ile paylaşacak.