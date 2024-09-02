Tahribat önlenmeli

Çevre Platformu, “adanın su ve toprak kaynaklarını koruma, çevresel farkındalığı artırma ve sürdürülebilir bir gelecek” için İskele’de eylem yaptı.

Çevre Platformu'ndan yapılan açıklamada, ülkede artan çevresel tahribatın su ve toprak gibi önemli kaynakların hızla tükenmesine neden olduğuna işaret edilerek, eylemin, bu gidişata “dur” demek ve adanın doğal güzelliklerini korumak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

İskele Long Beach’te yer alan eyleme, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Yeşil Barış Hareketi, Orman Mühendisleri Odası, Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KEMA), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Biyologlar Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Şehir Plancıları Odası’nın oluşturduğu Platform, eylemde basın açıklaması da yaptı.

Açıklamada, 2015 yılındaki “Ülkesel Fizik Planı'nın” giriş kısmında; “Koruyarak gelişen, üreterek büyüyen, dünya ile bütünleşen, yenilikçi, insanların yaşamaktan, iş yapmaktan mutlu olduğu bir Kuzey Kıbrıs” yazdığı ifade edildi.

Ancak 2024 yılında Kuzey Kıbrıs’ın gerçeklerinin başka olduğu savunulan açıklamada, Ülkesel Fizik Planı'ndan yeterli şekilde yararlanılmadığı, arazilerin, çevrenin korunmadığı, yeterli denetimlerin yapılmadığı, insan ve çevre odaklı yaklaşımlardan uzaklaşıldığına vurgu yapıldı.

Hükümete eleştirilerde bulunulan açıklamada, planlı gelişimin önemine işaret edildi ve şu tavsiyelerde bulunuldu:

“Kanalizasyon alt yapısı ve arıtma tesisi kurulumu için bilirkişilerimiz ile çalışma başlatılması, bugüne dek yapılan tüm çalışmaların üzerinden geçilmesi ve sürecin hızlandırılması. Tüm bunların ise KTMMOB’nin ilgili meslek disiplinleri eşliğinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi. Belediyenin bu sürece yalnızca eşlik etmesi ve plana, programa uyum sağlaması. Kanalizasyon alt yapısı yapılana, arıtma tesisi kurulana kadar bilirkişiler tarafından kısa, orta ve uzun vadeli çözüm planlaması yapılması, mevcut atık sular ile ilgili en kısa sürede çözüm üretilmesi ve denize enjekte edilen tüm atık suların kontrol altına alınması. Bilirkişiler eşliğinde, tüm paydaşlar ile bir kriz masası oluşturulması, ekonomik dengeler gözetilerek, imar gelişimi çok yönlü değerlendirilerek süreçlerin planlanması. Denetimsiz ve/veya kaçak yapıların, şeffaf bir şekilde yerel yönetim tarafından bilirkişilere raporlanması ve atık su yönetiminin planlanmasında yol haritasının güçlenmesinin sağlanması. Deniz suyu kirliliği ile ilgili yine alanında uzman bilirkişilerin ve sivil toplum örgütlerinin eşliğinde ayrı bir kriz masası oluşması ve rehabilitasyon için gerekli planlamaların yapılması.”

Kimler destek verdi

Çevre Platformu tüm bunlar için göreve hazır olduğunu da belirterek, “Çevre hakkı en doğal insan hakkıdır ve herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” dedi.

Çevre Platformu, eyleme destek veren örgütleri de şöyle sıraladı:

“Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, BES, Boğaz, Boğaztepe Çevre ve Kültür, Koruma Derneği, ÇAĞ SEN, Çevre Mühendisleri Odası, Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, EL SEN, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Girne Düşünce Derneği, GÜÇ SEN, HAKSEN, HASDER, Her Daim Doğa Dostları, K.T. Diyetisyenler Birliği, K.T. Fizyoterapistler Derneği, Karpaz Dostları Derneği, KSD (Kıbrıs Sanat Derneği), KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, KTSÇHB , KTVHB MAKAMER, MAKEMÜD, MASDER, MKD, Peyzaj Mimarları Odası, Psikologlar Derneği, Sulak Alanlar Topluluğu, Temiz Ada Gurubu, TIP İŞ, TÜRK SEN, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası, Bağımsızlık Yolu, CTP, Halkın Partisi, Sol Hareket, TDP, YKP.”

