Rekabet gücü  dikkate alınmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 61. Olağan Genel Kurulu’nda asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamanın farklı noktalara çekildiğini ifade ederek sözlerine açıklık getirdi.

Ücretlerin, hayat pahalılığı dikkate alınarak düzenlendiğini, düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, bununla birlikte ülkedeki ekonomik yapının, diğer ekonomik göstergelerin ve rekabet gücünün de mutlaka dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Kendisinin halkın yaşam seviyesi ve yaşam kalitesinin aşağıya çekilmesinden değil tam tersine yükseltilmesinden yana olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, “Emekçilerin haklarının yenmesinden de, işverenlerin zorda bırakılarak istihdamın zarar görmesinden de yana değilim. Asgari ücret, ekonomik büyüme, rekabet gücü ve istihdam birlikte değerlendirilmeli” diye konuştu.

Şu anda genel olarak uygulanan asgari ücretin bazı Avrupa Birliği ülkelerinin bile üzerinde olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede, zaman zaman gündeme gelen, üzerinde çalışılan sektörel asgari ücret uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“Sağlıklı bir ekonomi ancak bu esaslar üzerinde gelişebilir ve sürdürülebilir” diyen Tatar, “aksi halde dengeler bozulur, rekabet gücü kaybolur, işsizlik artar, günün sonunda herkes kaybeder” şeklinde konuştu.

Hem ekonomik dengelerin, hem de çalışanların çıkarlarının korunması gerektiğini, çalışma barışının ancak böyle sağlanabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bazı işverenlerin çalışanlarının yatırımlarını gerçek maaş değil, asgari ücret üzerinden yapılmasını da doğru bulmadığını vurguladı.

