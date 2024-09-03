Aşırı sağ yükselişte

Almanya'da seçimler öncesinde tüm partilerin hükümet kurmayacaklarını açıkladığı aşırı sağcı AfD'nin seçimi kazanması eyalette hükümet kurmanın zor olacağı yorumlarına neden oldu.

Almanya'nın doğusundaki Thüringen'de, aşırı sağcı, göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ezici bir zafer kazandı; AfD yüzde 32,4 alarak birinci parti olurken, en yakın rakibine büyük puan farkı attı. Böylece Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti bir eyalet seçimini kazandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet seçimlerinin sonucunu "acı" diye nitelendirerek, siyasi partileri her iki eyalette AfD'yi içermeyecek ittifaklar kurmaya çağırdı. Scholz, "Tüm demokratik partilerin, aşırı sağcıları içermeyen istikrarlı hükümetler kurması gerekmektedir" dedi.

Almanya'da Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde birinci parti çıkan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke ise, diğer partileri koalisyon görüşmelerine davet edeceğini söyledi. Höcke, Erfurt kentinde yaptığı açıklamada, en fazla oyu alan partinin hükümet kurma görevi bulunduğuna işaret etti.

Seçim sonuçları

Hristiyan Demokrat Parti CDU yüzde 23,8, Ocak ayında Sol Parti’den kopanların kurduğu aşırı milliyetçi-sol Birlik Sahra Wagenkencht (BSW) ise yüzde 15,6 oy aldı.

Federal hükümetin ortaklarından SPD 130 yıllık tarihinin en kötü sonucuyla yüzde 6,2 alırken, Yeşiller ise yüzde 3 oyla yüzde 5’lik barajın altında kaldı. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı FDP de yüzde 1,2’yle yüzde 5 barajının altında kaldı.

Sol Parti yüzde 12,9'la meclise girdi. Thüringen’de, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan iktidar koalisyonunun oy oranı toplamda yüzde 10,9’la kalırken, bu durum Berlin’deki hükümetin büyük bir darbe almasına neden oldu.

Saksonya seçimleri de federal hükümeti oluşturan koalisyon partileri için fiyaskoyla sonuçlandı. Eyalette CDU yüzde 31,8 ile birinci sırada yer alırken, AfD yüzde 30,7 ile ikinci parti oldu.

BSW bu eyalette de yüzde12 oy ile üçüncü sırada. SPD oyların sadece yüzde 7,6'sını elde edebildi. Yeşiller yüzde 5,2 ile sosyal demokratları takip ederek, meclise girmeyi zorda olsa başardı. FDP, Saksonya’da da yüzde 5’in altında kaldı.

AfD’in zaferi sonrası ne olacak?

Seçimler öncesinde eyaletlerdeki tüm ana akım partiler AfD ile koalisyon yapmayacaklarını açıkladı.

O yüzden AfD’nin ardından en güçlü parti olan CDU’nun BSW ile ortak bir hükümet oluşturabileceği ya da azınlık hükümeti kurabileceği tahmin ediliyor.

Ancak BSW lideri Sarah Wagenknecht’in NATO karşıtı, Rusya yanlısı ve bir çok konuda aşırı görüşleri olan bir siyasetçi olarak bilinmesi, Ukrayna’ya koşulsuz destek veren CDU’yu bu partiyle ortaklık kurmada zorlayacak bir durum olarak tanımlanıyor.

Eyaletlerde hükümet kurma sürecinin uzun zaman alabileceği tahmin ediliyor.