Kalp krizi şüphesi

İskele’ye bağlı Mehmetçik köyü sakinlerinden 50 yaşındaki Hasan Şeren, traktörle tarla sürdüğü sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Şeren’in kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kesin sonucun otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; Hasan Şeren, yönetimindeki PR 459 plakalı traktör ile Mehmetçik Yağ Değirmeninin yaklaşık 300 metre doğu kısmındaki arazide tarla sürdüğü esnada aniden rahatsızlandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Şeren, hayatını kaybetti.

Şeren’in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

İki çocuk babasıydı

Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Şeren’in Mehmetçik Posta Dairesi’nde çalıştığı öğrenildi.

Şeren’in öğle sıralarında evden ayrıldığı, saatler geçmesine rağmen geri dönmediği, ailesinin endişelenerek tarlaya gittiği ve cansız bedenini bulduğu belirtildi.