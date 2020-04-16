MR cihazı için Türkiye’den ekip gelecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir aydır MR çekilemiyor. Bozulan MR cihazının tamiri için Türkiye’den teknik ekip bekleniyor.

Coronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina sürecini göze alamayan ekiplerin, Kuzey Kıbrıs’a gelmediği belirtiliyor.

MR çekmek zorunda kalan hastalar ise Lefkoşa’da devlet hastanesi görevi Kolan Hastanesi’ne gidiyor ancak orada da aynı sorunla karşılaşıyor.

Kolan Hastanesi’nde de MR cihazının bozuk olduğu belirtilirken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde MR çekemiyoruz. Bize Kolan Hastanesi’nin devlet hastanesi görevi gördüğü söylendi. Oraya gittik ancak Kolan Hastanesi’nin de MR cihazı bozukmuş. Hastalar ne yapacak” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, MR çekimlerinin yapılamadığını ifade ederken, “Vatandaş ne yapacak. Nereye gidecek” diye sordu.

Ekip gelmiyor

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden alınan bilgide ise MR cihazının bir aydır bozuk olduğu ve Coronavirüsü nedeniyle Türkiye’den ekibin gelmediğini söyledi.

Ekibin, 15 gün KKTC’de 15 gün ise Türkiye’de karantinaya girmek istememesi nedeniyle bu süreçte gelmediğini belirten hastane yetkilileri, içerisinde bulunduğumuz süreçte MR cihazının tamiratının mümkün görünmediğini kaydetti. Yetkililer, başka cihazın da bozulması halinde tamiratının mümkün olamayabileceğini de ifade etti.