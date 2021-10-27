Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının haziran ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına önceki akşam Esentepe’de devam etti.

CTP Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram konuşmasında, bölgede iki dönemdir “tek adam” yönetiminin hakim olduğunu belirterek, sorunları hep birlikte aşacakları inancını dile getirdi. “Ben yaparım, ben bilirim zihniyetiyle hareket eden, kimsenin fikirlerini umursamayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” diye konuşan Beyazbayram, tavsiyelere kulak asmayan bir yönetimin şu an mevcut olduğunu belirtti. Bugün Esentepe beldesinin esas sorunlarının bunlar olduğunu dile getiren Beyazbayram, “Biz bunları ortadan kaldırmaya talibiz. Bizler tüm beldeye eşit hizmet verecek kapasiteye sahibiz” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, etkinlikte, Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram ve Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi konuşma yaptı.

Erhürman: Esentepe hak ettiği yere ulaşacak

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Esentepe’ye ‘bayram’ geleceğini, İbrahim Beyazbayram ile Esentepe’nin hak ettiği yere ulaşacağını kaydetti.



Memleket olarak yerelde de genelde de ‘karanlıklar’ içinde olunduğunu, karanlıkları aşmak için CTP’ye büyük görev düştüğünü, CTP’li belediyelerin bulunduğu her yerde ‘öz kaynak’ kelimesinin çok duyulduğu söyleyen Erhürman, “Öz kaynak demek, CTP’li belediyeler nerede varsa, orada Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde duruyor demektir” diye konuştu.

“Bu memleket bizim demek için yollara dökülüyoruz”

Bütün Esentepe halkını kucaklayacak bir aday için yola çıktıklarını kaydeden Erhürman, “Yereldeki kendi ayaklarımız üzerinde durma geleneğimizi genele de taşımak için yola çıktık” dedi.

Erhürman, “Bu memleket bizim demek için hep birlikte yollara dökülüyoruz” diye ekledi.

