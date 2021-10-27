151 bin lira ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zararlarının tazmini için 30 hayvan üreticisine 151 bin 500 TL ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlandı ve Brucella hastalığı zararı olan 30 üreticiye 18 büyükbaş ve 130 küçükbaş için 151 bin 500 TL tazminat ödendi.



Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını bildiren Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini duyurdu.

Üreticiler uyarıldı

Öte yandan üreticilerin almış oldukları gübre fatura veya makbuzlarını bugün mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na ibraz etmeleri gerekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, Genel Tarım Sigortası Fonu 2020-2021 üretim yılı kuraklık sigortası kapsamına giren tahıl ve baklagil ekip beyanda bulunan üreticilerin kuraklık tazminatlarını eksiksiz alabilmeleri için özel veya tüzel kurum ve kuruluşlardan almış oldukları gübre fatura veya makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklemiş fotokopilerini mesai bitimine kadar Fon’a ibraz etmeleri gerekli.