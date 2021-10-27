Duygu birliği önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerin çalışmalarında milli davaya olan meraklarını ve heyecanlarını görmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Tatar, dün Genç Diplomasi Akademisi heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen heyetleri KKTC’de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tatar, “Siz gençlere olan güvenimizle Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki iş birliğinin, karşılıklı temasların ve dayanışmanın kıymetli olduğunu düşünmekteyim” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim çağının sağladığı kolaylıklarla yakınlaşma ve duygu birliğinin daha da arttığını dile getirdi.



Kıbrıs Türk tarihine değindiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, tarihten gelen bağların önemine vurgu yaptı. Kıbrıslı Türklerin geçmişte adada EOKA saldırılarına maruz kaldıklarını, zulüm ve soykırımla karşı karşıya mücadele verdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıslı Türklerin adada var olmayı başardıklarını söyledi.Divan Araştırma ve Eğitim Derneği Genel Sekreteri Sinan Çelikkol ise kabuldeki konuşmasında, gençlere vizyon katacak proje çalışmaları yaptıklarını ifade ederek Genç Diplomasi Akademisi çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tatar, personeliyle istişare yaptı

Öte yandan Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların kitlelere nasıl daha iyi aktarılabileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı personeliyle gerçekleştirdiği toplantılar devam ediyor.

Açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı görevine seçilmesinin birinci yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşen görüşmeler çerçevesinde, Tatar, dün Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Muslu Akgüney ve Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’nda çalışan Cumhurbaşkanlığı personeliyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

