Sertoğlu’ndan eylem uyarısı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başbakan olduğu dönemde yapılan protolle ödenmesi gereken BTM hakem paralarının henüz ödenmediğini belirterek bu konuda eylem yapacaklarını açıkladı.

Sertoğlu dün kulüplerle yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yüklenerek “70 köyün kaderini hükümetin veya esas suçlu şimdiki Cumhurbaşkanı tayin edemez” dedi.

“Oy istemeye geldiğinde ‘bütün gençler, bütün köyler bizimdir’ denir ama seçim geçince bir sonraki seçime kadar ortadan kaybolurlar” diyen Hasan Sertoğlu “Cumhurbaşkanı artık Kıbrıslı değildir. Haftada iki kere anadoludadır. Her tarafı gezdi. Bu gezilerini bir tanesinin parasını verseydi hakem paraları ödenecekti” dedi.

Eylem planı şart



Geçmiş hakem paraları ile yeni sezon hakem paralarının kulüpler tarafından ödenmesi durumunda ortada sorun kalmayacağını söyleyen Sertoğlu “Bilirim imkanınız yoktur. O nedenle geçmiş hakem parasını ve sizin da hakem paranızın ödenebilmesi için bir eylem planı hazırlamamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanlığına siyah çelenk koyacaklar

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Gaziantep dönüşü sonrasında Cumhurbaşkanığı önünde bir eylem yapmayı planladıklarını belirten Sertoğlu “Burada bir basın bildirisi okuyup kapıya da siyah çelenk koyacağız. Bu da tarihte bir ilk olacak” dedi.

BTM’ye sponsor bulduk

Sertoğlu yine bir ilke imza atarak BTM liglerine sponsor bulduklarını ancak protokolun henüz imzalanmadığını belirterek “Bu sorunu ben yalnız başıma çözemem. Desteğiniz şarttır. Ben en önde yürüyeceğizm ama arkamda da sizin gelmenizi isterim. Bu iş ancak böyle çözülür” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021, 11:04