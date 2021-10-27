Bağımsızlık Günü kutlandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Selanik’e gerçekleştirdiği iki günlük ziyarette yerel makamlarla da bir araya geldi. Anastasiadis ziyaret sırasında yaptığı açıklamada7 bin Kıbrıslı Rum’un Selanik’te yaşadığı bildirildi. Anastasiadis 4 bin Kıbrıslı Rum’un da burada eğitim gördüğüne dikkat çekti.

Haravgi gazetesi, Anastasiadis’in Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldiğini dün de bağımsızlık günü kutlamalarına katıldığını yazdı.Habere göre, Selanik Belediye Başkanı Zervas, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki güçlü bağlar, dostluk ve ortak mücadelelerden bahsetti.Limasol Belediye Başkanının 20’nci yüzyıl başlarında-her iki şehir kardeşti- gönüllü olarak Selanik’e geldiğini ve Atina’da kalma olanağına sahip olmasına karşın, cepheyi tercih ederek, Bizani muharebesinde hayatını kaybettiğini hatırlatan Zervas, bu nedenden dolayı da Selaniklilerin Güney Kıbrıs’taki dostlarına minnettar olduğunu söyledi.Haravgi’ye göre, Zervas açıklamasında ayrıca Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmede Güney Kıbrıs’taki Yunan öğrencilerin ve Selanik’teki Rum öğrencilerin günlük sorunlarının yanı sıra turizm ve kalkınma gibi konuları da ele aldıklarını ifade etti.