Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, ürünlerini konsantreye gönderen narenciye üreticilerine katkı verilmesi, narenciye bahçelerinin ava açılmamasını talep etti.

Yazılı açıklama yapan Akçın, ayrıca Doğancı bölgesinde bulunan patlak borunun tamirinin Güzelyurt- Lefke çift yolu ihale şartnamesinde yer alması konularında hükümetten destek istedi.

Patlak borudan ayda 300-400 dönümden fazla narenciye bahçesinin sulanabileceğini belirterek, tamirin yapılmasının köprünün çökmesini engellemek adına da önemli olduğunu kaydeden Akçın, İnşaat Mühendisleri Odasından bir heyetin gidip durumu yerinde görmesi ve bir rapor hazırlaması görüşünde olduklarını belirtti.

“Katkı konusunda adım atılmadı”



Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021, 10:11

Konsantreye giden narenciye üreticilerinin mağdur olmaması için 300 TL civarında bir katkı verileceği konusunda söz verildiğini kaydeden Akçın, bugüne kadar bu konuda hiçbir adım atılmadığını söyledi.Bazı narenciye bahçelerinin ava açılmasının üreticileri isyan noktasına getirdiğini dile getiren Akçın, “Atılan her tüfek yüzlerce meyvenin zarar görmesine vesile olmaktadır, oysa bahçe bakımı girdileri dönüm başı binlerce lirayı bulmakta ve üretici her türlü zorluğa katlanıp üretim yapmaktadır. Birilerinin zevk yapması için bahçelerin ava açılması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.Pandeminin tarımın önemini bir kez daha gündeme taşıdığını vurgulayan Akçın, tarımın ülkelerin hem kalkınma hem de refahı için elzem olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini, gününde verilmeyen desteğin destek olmaktan çıkacağını kaydetti.