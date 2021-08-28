Kalplerde yaşayacak

Ömer KADİROĞLU

Annesiyle yüzme havuzuna giderken meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Karel Taşkentli dün acı, feryat ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Taşkentli için Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde minik Karel’in ailesi ve sevenlerinin gözyaşları sel olup aktı, feryatları yürek dağladı. Kazada yaralanan Karel'in annesi Gözde Taşkentli ile babası Rıfat Taşkentli tek çocuklarını kaybetmenin derin acısını yaşarken, oğullarının tabutunun başında dakikalarca ağladı.

Cenaze töreninde sağlık ekipleri de hazır beklerken, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve çok sayıda Taşkent sakini acılı aileyi yalnız bırakmadı. Karel, öğle ezanından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaza nasıl olmuştu

Lefkoşa'da önceki gün saat 17.20 sıralarında yeni kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada 5 yaşındaki Karel Taşkentli hayatını kaybetmişti. Kaza, 34 yaşındaki Gözde Demirkaya Taşkentli yönetimindeki NN 093 plakalı aracı ile Taşkent istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durması sonucu meydana gelmişti.