Kıskançlık krizi

Suna ERDEN

Girne’de kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini tokatlayıp, boğazını sıkmakla suçlanan Bersan Başbuğ (48) dün mahkemeye çıkarıldı.

Darp edilen eşin önce şikâyetçi olduğu ancak dün itibari ile geri adım attığı belirtildi.

Teminat talebi ile duruşmaya çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Polis memuru, zanlının 12 Ocak tarihinde Girne’de ikametgâhı içerisinde bulunduğu esnada kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının eşinin yüzüne tokat atıp, boğazını sıktığını ifade etti. Polis, zanlının eşinin şikâyeti üzerine gözaltına alındığını söyledi. Soruşturma başlatıldığını, ifadeler aldıklarını kaydeden polis, darp edilen eşin önceki gün yaptığı şikâyeti dün sabah itibari ile geri çektiğini açıkladı. Soruşturmanın dün sabah tamamlandığını, şikâyetin geri çekildiğini ve zanlının benzer bir sabıkasının olmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

3 yıl hapis öngörüyor

Yargıç Meltem Dündar, şikâyetin geri çekilmesini dikkate aldığını ancak işlendiği iddia edilen suçun 3 yıla kadar hapis öngördüğünü belirterek, zanlıyı teminata bağladı. Dündar, zanlının iki kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalanması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.