Kar yağışı artacak

Rum Meteoroloji Dairesi yarından itibaren fırtına uyarısı yaptı

Kar yağışı artacak

   Rum Meteoroloji Dairesi hava koşullarında yaşanacak değişiklikler konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

   Fileleftheros gazetesinin haberine göre; dün gece Trodos’ta başlayan kar yağışı bugün ve yarın da devam edecek. Yarından itibaren şiddetli rüzgârların beklendiği de belirtildi. 
   Bu arada Limasol’a bağlı Yermoseya’da, Asprokremos ve Yermoseya barajlarının taşması  nedeniyle yaşanan sıkıntının devam ettiği bildirildi.  Yermoseya Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta sonuna kadar alarmda kaldığını belirten Haravgi gazetesi, Asprokremos barajının taşmasının ardından Yermoseya barajının da taşması nedeniyle bölgede geçtiğimiz hafta su taşkınlarının meydana geldiğini anımsattı.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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