Kuzeyin kat kat üstünde

Güneyde en düşük maaş Bin 271, en yükseği 7 bin 320 Euro oldu

Kuzeyin kat kat üstünde

  Güney Kıbrıs’ta en düşük memur maaşının Bin 271 Euro (Yaklaşık 8 bin 261 TL) olduğu açıklandı.

   Fileleftheros gazetesi, en düşük barem olan A1 bareminin çektiği aylık maaşın Bin 271 Euro olduğunu; ancak yıllık barem içi artışının 73 Euro, 13’üncü maaş hariç yıllık gelirin de 15 bin 247 Euro olduğunu yazdı.
   Haberde, en yüksek barem olan A16 bareminin maaşının ise 7 bin 320 Euro (Yaklaşık 47 bin 500 TL)  olduğu belirtildi.
      Bu arada, Alithia gazetesi de, Güney Kıbrıs’ta 52 bin 470 memurun görev yaptığını yazdı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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