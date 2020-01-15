Kuzeyin kat kat üstünde

Güney Kıbrıs’ta en düşük memur maaşının Bin 271 Euro (Yaklaşık 8 bin 261 TL) olduğu açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, en düşük barem olan A1 bareminin çektiği aylık maaşın Bin 271 Euro olduğunu; ancak yıllık barem içi artışının 73 Euro, 13’üncü maaş hariç yıllık gelirin de 15 bin 247 Euro olduğunu yazdı.

Haberde, en yüksek barem olan A16 bareminin maaşının ise 7 bin 320 Euro (Yaklaşık 47 bin 500 TL) olduğu belirtildi.

Bu arada, Alithia gazetesi de, Güney Kıbrıs’ta 52 bin 470 memurun görev yaptığını yazdı.