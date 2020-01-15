Onlar için zor süreç

Suna ERDEN

Sigorta şirketleri dolandırmak için düzmece bir trafik kazası yapan kaportacı Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük ile araç çekicileri Murat Küçük, Murat Çalışkan ve Yavuz Küçükkaraca dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 12 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa- Dikmen anayolunda sigorta şirketini dolandırmak için TND 835 ve HV 495 plakalı araçları birbirlerine vurup kasıtlı bir şekilde vurup kaza yaptıklarını söyledi. Zanlıların olay yerine giden polislere kaza yaptıklarına dair yalan söylediklerini kaydeden soruşturma memuru, yapılan araştırmalar sonucu gerçeğin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Polis, zanlıların 13 Ocak 2020 tarihinde tutuklandıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ifadeler alacaklarını, ayrıca zanlıların daha önceden benzer suçlarının olup olmadığının araştırılacağını ifade ederek, süre istedi.

Mahkeme haklarında “Suç işlemek kasti ile gizli ittifak kurmak”, “Amme Fesatçılığı” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.