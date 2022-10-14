Kanıtlar dosyada

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası sürüyor. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ön duruşmada, Savcı Ali Hidayet Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer ile Olay Yeri İnceleme Uzmanı Burak Ekinciyi tanık kürsüsüne çıkardı.

Zaifer cinayet gecesi olay yerine yapılan işlemler ile soruşturmayla ilgili bilgiler aktardı. Zaifer’in yanı sıra tanık olarak dinlenen Ekinci olay yerinde ele geçirilen emareler ile suikastta kullanılan silahları mahkemeye emare olarak sundu.

Araç delik deşikti

Olay gecesi olan 8 Şubat 2022 tarihinde Girne Adli Şube’de görevde olduğunu belirten Zaifer şunları söyledi:

“Silahlı saldırı yapıldığına dair bilgi üzerine olay yerine gittim. Olay yerine gittiğimde SL 001 aracın birçok yerinde mermi izi gördüm. Aracın içerisinde baktığımda iki kişiyi kanlar içerisinde hakaretsiz bir şekilde buldum. Şoför koltuğunda oturan Murat Demirtaş’ın kafasının parçalanmış olduğunu gördüm. Yolcu koltuğunda oturan ve daha önceden tanıdığım Halil Falyalı’yı olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevkini sağladım. Saldırı öncesi Falyalı’nın yolunu kesen aracın gri renk Mazda marka olduğunu tespit ettim. Olay yerinin güvenliğini sağladıktan sonra olay yeri inceleme uzmanları inceleme yaptı. 7,62 mm silaha ait 17 mermi kovanı, 5 adet 9 mm kovan, 7 adet mermi çekirdeği, 2 adet mermi parçası, düğme, maske, tesbih, Valentina marka bir adet ayakkabı, SL001 plakalı araçta kıyafetler, biri Samsung, 5’i iPhone marka 6 adet cep telefonu tespit ederek emare olarak alınmasını sağladım. Olay yerinin krokisinin çizilmesini de sağladım.

9 Şubat 2022 tarihinde evine mermi isabet eden şahsın ikametgahına gittim. Olay yerini uzmanlara incelettim. Olay yeri inceleme uzmanı Burak Ekinci, evin yatak odasında 3 adet mermi çekirdeği buldu.

10 Şubat 2022 tarihinde Karakum bölgesinde yaptığım araştırmada ZSC 025 plakalı aracı tespit ettim. Araçta tırnak, bez, kumaş çanta, kağıt bulundu. Aracın birçok yerinden swap örneği alındı. Yaptığım araştırmada aracın Gökhan Altınok isimli şahıs tarafından 5-12 Şubat tarihleri için TC kimlik kartı ile kiralandığını belirledim.

Yapılan muhaceret kontrolünde Gökhan Altınok isimli bir şahsın ülkeye giriş çıkışının olmadığı ortaya çıktı. Akabinde Mustafa Söylemez’in ZSC 211 plakalı araçla Ercan’a gittiğini belirledim.

GPS kayıtlarını kontrol ettiğimde Doğanköy’de duraksadığını belirleyerek, Müfettiş Murat Bayram’ın direktifi ve oluşturduğu ekiple bölgede inceleme yaptım.

Bölgede yapılan aramalarda dere yatağında çalılıklar arasında mont, ayakkabı bularak emare olarak alınmasını sağladım.

23 Şubat tarihinde yine Murat Bayram’ın direktifi ile Alsancak, Doğanköy, Çatalköy’de aramalar gerçekleştirdim. Doğanköy’de yapılan ikinci aramada pantolon, bere, ayakkabı bulundu.

14 Şubat’ta ZPH 927 ve ZSC 2111 plakalı araçların GPS kayıtlarını temin ederek, görüntülerini elde ettim. Araçların güzergahlarını kapsayan birçok bölgeden kamera kayıtlarını topladım.

Zaifer daha sonra araçların GPS kayıtlarının olduğu CD’leri mahkemeye emare olarak sundu.

Kanıtlar sunuldu

Duruşmada olay yeri inceleme uzmanı Burak Ekinci de tanık kürsüsüne çıkarken, olay yerinden çekilen fotoğrafları, 2 gömleği, SL001 araçtan çıkarılan mermi çekirdeğini, UZ-1326-16 numaralı 2 adet kalaşnikof silah ve iki adet şarjörü, 38 adet canlı mermi, 14 kullanılmış mermi, K4-D64 kalaşnikof ve 2 adet şarjör, Baretta marka tabanca ve şarjörünü emare olarak sundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından dava 18 Ekim’e ertelendi.