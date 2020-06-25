Yine uyuşturucu ile yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da seyir halindeyken durdurulan ve aracında yapılan aramada 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan Ziya Burçin Erbay dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı, benzer suçları olduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 17 Haziran 2020 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna ve bir araç ile seyir halinde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, zanlının saat 19.00 sıralarında Dörtyol Polis Karakolu önünde tespit edilerek durdurulduğunu belirtti.

Araçta hem uyuşturucu hem hap

Yıldırım, araç içerisinde yapılan arama sonucunda 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile 2 adet ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hap bulunduğunu aktardı.

Yıldırım, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, benzeri sabıkası bulunan zanlının, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.