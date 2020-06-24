İsrail ve Rumlar'dan ortak eylem planı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Telaviv’in ‘Ben Gurion’ Havaalanı’nda bir araya gelerek, bölgesel sorunları ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ele aldı. İki bakanın görüşmesinde ‘ortak eylem planının’ detayları görüşüldü.

Görüşme sırasında iki ülkenin siyasi diyalog, güvenlik, enerji, turizm, araştırma, yenilik ve yatırım sektörü dâhil bir dizi sektörde daha güçlü bir işbirliğinin sağlanması konusunda taahhüdü teyit edildi.

İki bakan görüşme sırasında ayrıca, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmeleri, Türkiye’nin yasa dışı eylemlerini, Orta Doğu meselesini, Libya’daki son durumu, Suriye’deki son gelişmeleri ve diğer bölgesel konuları görüştü.

İki bakan ilk önce baş başa görüşmede bulundu ve devamla iki ülkenin heyetlerinin katıldığı resmi görüşmelere geçildi. Koronavirüsü salgını ve salgına karşı alınan tedbirlerden dolayı bakanlar arası görüşme, Tel- Aviv’in “Ben Gurion” Havaalanında yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, iki ülkenin heyetleri arasında yapılan görüşmeler sırasında iki ülke arasında 60 yıldır devam eden diplomatik ilişkilerin mükemmel bir seviyede bulunduğu bir kez daha teyit edildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 09:18