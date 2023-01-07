Kaptan kayıp

Türkiye’den tekne ile Kuzey Kıbrıs’a getirilen 2’si kadın, 6’sı çocuk 36 Suriye uyruklu mülteci, Girne’den Alayköy’e götürüldükleri esnada tespit edildi. Ford transit van araca bindirilen mültecileri taşıyan Kasım Duman ile suçla bağlantısı görülen Mehmetali Kızılkaya da yakalandı. Mültecileri deniz yoluyla getiren tekne kaptanının ise henüz tespit edilmediği açıklandı.

Hem mülteciler hem de insan tacirleri dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturma memuru, mültecilerin kaptanı henüz tespit edilemeyen bir tekneyle 6 Ocak 2023 tarihinde 00.00-00.30 saatleri arasında KKTC’ye getirildiğini ve Girne’ye bağlı Karşıyaka bölgesi civarında karaya çıkarıldıklarını söyledi.

Polis, mültecilerin Kasım Duman’ın kullanımındaki HE 965 plakalı Ford transit van araca bindirildiğini, Alayköy’e taşındıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Mehmetali Kızılkaya’nın da suçla bağlantısı görülerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, mülteciler hakkında ‘KKTC'ye kanunsuz yollarla giriş yapmak’, Mehmetali Kızılkaya ve Kasım Duman hakkında ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak olan ifadeler olduğunu kaydeden polis, insan kaçakçılığı meselesiyle bağlantılı başka şahısların da arandığını açıkladı.

Soruşturmanın geniş çapta yürütüleceğini ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.