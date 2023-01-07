20 bin lira ödedi

Suna ERDEN

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye yönelik silahlı saldırı düzenleyen Serkan Ergün hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yüksel Çelebi, belediye amiri ile bir personelin de şikayetçi olduğu zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı teminatla serbest bırakılırken, ileride‘Kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarruf’, ‘Meskun mahalde ateş açma’, ‘Korkutmak maksadıyla silah taşıma’, ‘Şiddet tehdidi’ suçlarından yargılanacak.

Soruşturmayı yapan polis dünkü duruşmada olayla ilgili olguları yeniden aktardı. Polis, 27 Aralık 2022 tarihinde saat 07.30 sıralarında zanlının köy meydanında temizlik yaptığını, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin başka yerleri süpürmesi konusunda uyarıda bulunduğunu, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

Sözlü tartışmanın ardından zanlının Dikmen'de bulunan ikametgahına gittiğini kaydeden polis, yanına av tüfeğini alarak, bagaja koyduğunu ve saat 08.45 sıralarında belediye ambarının bulunduğu yere gittiğini açıkladı.

Polis, zanlının aracının bagaj kısmında bulundurduğu av tüfeğini aldığını, o esnada orada bulunan belediye çalışanı Hasan Altunoğlu’nun müdahale etmek istediğini, zanlının üzerine doğru geldiğini görmesi üzerine yere bir el ateş ettiğini ifade etti. Polis memuru, bu esnada Çelebi’nin ambarın arka kapısından boş tarla içerisinde koşarak oradan uzaklaştığını söyledi.

Polis, Serkan Ergün’ün olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını, av tüfeği, 9 adet canlı av fişeği, aracının emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak hakkında 9 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde şikayetçi sayısının arttığını söyledi. Polis, olay anında zanlıyı sakinleştirmeye çalışan belediyenin şube amiri ile belediye personelinin zanlının kendilerine tüfek doğrultup, “Yaklaşmayın gebertirim” dediğini anlatarak, şikayette bulunduklarını açıkladı. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin nakit teminat yatırması ve iki kişinin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Zanlı Ergün ‘Kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarruf’, ‘Meskun mahalde ateş açma’, ‘Korkutmak maksadıyla silah taşıma’, ‘Şiddet tehdidi’ suçlarından yargılanacak.

