Sürdürülebilir Hükümet programları kapsamında KKTC Turizm öncelikleri

Geçen haftaki kaleme aldığımız maddelerin devamı niteliğinde okuyucularımızı , halkımızı , ve turizm sektörünü ( kendimizce ) bilgilendirmeye bu hafta da devam edelim. Ne demiş büyükler " Söz uçar yazı kalır "

1- 2023- 2028 yıllarını kapsayacak KKTC Turizm Strateji ve orta vadeli eylem planı yürürlüğe girmelidir.. Bu amaçla" İki Milyon Turist, İki Milyar dolar Gelir ve Kırk bin yatağa" ulaşılması hedeflenmelidir . Bu vesile ile özellikle BAFRA yatırım alanlarının tamamlanması için bölge yatırımcıları ile yeni hedefler belirlenerek bir an önce bölgedeki yatırımların sonlanması için ivedi adımlar atılmalıdır . Kapalı Maraş bölgesi ve turizm yatırımları için tamamı ile Turizm bilimcileri koordinatörlüğünde Maraş Turizm Yatırım Ajansı (MATYA ) kurulacaktır.

2- KKTC’nin turizmde uluslararası ölçekteki özellikle rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini artırmaya yönelik çalışmalara hız verilmelidir.

3- Girne Antik Liman yenileme ve Kale arkası Yeni yat limanı projesi özellikle yerel yönetim ile yani Girne Belediyesi ve halkının da görüş ve onayları doğrultusunda ivedilikle hayata geçirilmelidir. "İyi hal yasası" kapsamında Bu anlamda tüm paydaşların (Kamu -Özel) iş birliği ile Yap İşlet Devret modelinde ihale edilerek bölgenin daha fazla turizm çağdaş yapısına dönüştürülmesine hız verilmelidir.

4- Bölgesel karakteristik özelliklere göre turizm ekonomisi artırılarak Turizm faaliyetlerinde çeşitlilik sağlanmalıdır . Eko-Agro, özel ilgi, sağlık, gastronomi, üçüncü yaş turizmi butik otelcilik faaliyetleri özel teşvik kapsamına alınacaktır. Bu kapsamda özellikle Girne Bölgesindeki eğlence ve şans oyunlarının ön planda olduğu tesislerin daha da ileriki yıllarda güçlenmesi adına “ Şans oyunları Yasası “ meclisten geçirilerek , on line bet ve sanal bahis gibi mecralar da daha etkin bir kontrol mekanizması altına alınmalıdır.

5- "Tanıtmada " özellikle Covid 19 sürecinin getirdiği internet mecrasının kullanımı, teknoloji ve sosyal mecralar aktif olarak geliştirilmesine öncelik verilecektir. Teknolojiye yatırım yapılarak çeşitli dillerde hizmet verecek bir web sitesi hayata geçirilecek, sosyal medya ve reklam faaliyetlerinde proaktif politikalar izlenmelidir

6- KKTC turizm teşvik sisteminin daha çağdaş bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar ilgili paydaşlar ile yürütülmelidir. Yeni destinasyonlar (İskandinavya ülkeleri, Nordic- Baltik Ülkeleri gibi) teşviklendirme kapsamına alınmalıdır. Bu bölgelerde özellikle “Sağlık Turizmi, İleri Yaş Turizmi gibi potansiyeller ön plana çıkarılmalıdır.” Amaç özellikle ülkeye daha fazla destinasyonlardan ülkemize turist akışını teşvik etmektir. Kafkas bölgesi iş adamlarını (Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan) gibi nispeten daha refah ülke yatırımcıları için temaslar çoğaltılacaktır.

7- Nitelikli işgücü tesis ve hizmet kalitesiyle marka haline gelinmesi amacı ile ilgili Bakanlıklar ve kurumlar ile iş birliği yapılarak OTEM daha aktif bir yapıya getirilmelidir. Kıbrıs Kültürünü bilen, Kıbrıs destinasyonu tarihi, bilgisi ve becerisi ile donanmış elemanların yetiştirilmesi hedef alınacaktır.

8- Turistlerin ülkemizde kalış sürelerini ve geceleme sayılarını artırıcı faaliyetler öncelikler arasında olmalıdır.

9- Kıbrıs Mutfak kültürünün geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılmalı ve bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelinerek restoranlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları görüşleri ortak paydada buluşturularak gastronomi turizminin geliştirmesi sağlanmalıdır.

10- Turizm ve Çevre Bakanlığının tescilli markası olan “North Cyprus”`un uluslararası platformlarda tanıtma ve pazarlama faaliyetleri çoğaltılmalıdır.

11- Turizm anket çalışmaları başlatılarak ülkemizi ziyaret eden yolcuların geliş amaçları tespit edilecek ve turist, günübirlik ziyaretçi diğer seyahat eden kişilerin ayırımı yapılarak potansiyel turist profili ayrıştırılmalıdır.

12- Lefkoşa, Gazi Mağusa Surlar içinde tarihi ve kültürel özelliklere sahip atıl binalar; faiz destekli kredi ve hibe programları ile desteklenerek turizm sektörüne kazandırılmalıdır.

13- Yerli üretim ve yerel istihdam projesi ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği desteklenerek artırılmalıdır.

14- Dört yıldız altı tesislerin günümüz turizm otelcilik standart ve koşullarına uygun renovasyon ve yenilenmeleri için gerekli muafiyetler süratle sağlanmalıdır.

15- Bafra turizm yatırım bölgesinde golf, eğlence ve dinlence alanları ve spor tesislerine yönelik çalışmalara ve bölgenin bütünsel bir turizm faaliyetine dönüşmesine hız verilmelidir.

16- Çevre alanında Avrupa Birliği ile yürütülen mevzuat uyumlaştırma ve tüzük çalışmalarına devam edilmelidir.

17- Çevre denetimleri artırılacak ve denetim sonuçları kamuoyu ile düzenli bir şekilde paylaşılmalıdır.

18- Çevre Bilincinin artırılması için başlatılan ve 9.sınıflarda devam eden çevre dersi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile daha küçük yaşlara hitap etmesine yönelik çalışmalar artırılacaktır. Ayrıca Turizm bilincinin ise ilk okul birinci sınıf seviyesine, ve ülkemizin tarihi kültürel miras yönetimine yönelik algı ve bilinçlendirme çabalarına hız verilmelidir. Turizm algı yaratma sanatıdır. Bu nedenle Kıbrıs'a ait efsaneler mutlaka duyurulmalıdır.

19- Entegre katı atık yönetim planı tüm ülkeye yayılması için çalışmalar artırılmalıdır.

20- Deniz kirliliğinin önlenmesi amacı ile Sürekli atık su izleme sistemi ( SAİS ) kurulumuna ilişkin çalışmalar etkin bir hale dönüşmeli ve sektör ile işbirliği yapılmalıdır.

21- Plajlarımız ve denizlerimizde mavi bayrak kriterlerine uygun standartların getirilmesi çalışmalarına Çevre Koruma Dairesi tarafından ivedilikle başlanmalıdır.

22- Alternatif bertaraf yöntemlerinden birisi olan çöpten enerji elde etme konusu çalışmalarına hız verilmelidir.

Yukarıdaki kapsamlı 22 maddenin hangilerinin ülkenin geleceğine yönelik hayati önem taşıdığına ve önceliğine tabii ki ülkeyi yöneten siyasi mekanizmalar karar verecektir.

Turizm Hayattır.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023, 05:18