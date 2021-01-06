Kar maskeli hırsızlık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 23 Aralık 2020 tarihinde bir öğrenci yurdunun bodrum katında bulunan deposuna giren Ömer Faruk Elibol ile Hakan Arabacı’nın, gitar ile şarj aleti sirkat ettiği ileri sürüldü. Ömer Faruk Elibol, Hakan Arabacı ve onları öğrenci yurduna aracı ile götüren Metin Kocadal tutuklandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, önce Ömer Faruk Elibol ile Hakan Arabacı’yı ,ardından Metin Kocadal’ı duruşmaya çıkararak, olguları aktardı. Duruşmada hırsızlık olayı ile ilgili kamera görüntülerinin incelendiği, Ömer Faruk Elibol’un, kar maskeli bir kişi ile depoya girerek, suçu işlediğinin belirlendiği aktarıldı. Tutuklanan Elibol’un ifadesinde kar maskeli kişinin Hakan Arabacı olduğunu itiraf ettiği açıklandı.

Kar maskesi taktı

Polis memuru Kıvanç Özoğlu, zanlıların, 23 Aralık 2020 tarihinde, Gazimağusa’da, üniversite kampüsü içerisinde bulunan bir öğrenci yurduna giderek, bodrum katında bulunan depoya girdiklerini söyledi. Özoğlu, zanlıların, gitar ile taşınabilir şarj aletini sirkat ettiklerini belirtti. Özoğlu, güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, zanlı Ömer Faruk Elibol’un, kar maskeli bir kişi ile konu yere girerek, suçu işlediğinin belirlendiğini aktardı.

Suçunu itiraf etti

Ömer Faruk Elibol’un, tespit edilip tutuklandıktan sonra, suçunu itiraf ettiğini ve yanındaki kar maskeli kişinin Hakan Arabacı olduğunu söylediğini anlatan Özoğlu, ayrıca Metin Kocadal isimli zanlının da kendilerini aracı ile bölgeye götürdüğünü söylediğini aktardı. Özoğlu, Ömer Faruk Elibol’un Metin Kocadal’ın sadece aracı sürdüğünü, suçla ilgisi olmadığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Özoğlu, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlıların, uygun teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Metin’in de başını yaktılar

İki zanlının ardından Metin Kocadal, “suç örten” suçlaması ile teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Özoğlu, zanlının, konu suçu işlendiğini bildiği halde polise bildirmediğini ve “suç örten” suçunu işlediğini aktardı. Özoğlu, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Üçü de teminata bağlandı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Ömer Faruk Elibol, Hakan Arabacı’nın 4’er bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin, 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Güzeler, Metin Kocadal’ın da KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına karar verdi.