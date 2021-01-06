8 kişi aranıyor

Yasa dışı yollardan ülkeye gelen 10 Suriyeli mülteciden 2’si yakalandı

8 kişi aranıyor
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Hüseyin ÇİÇEK
Kuzey Kıbrıs’a kaçak yollardan giriş yapan Suriye uyruklu 10 mülteciden 2’si önceki gece devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından  eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, üniversite kampüsü yakınlarında, yol kenarında yürürken tespit edildi.
Mültecilerin ifadelerinde deniz yolu ile 10 kişi olarak ülkeye kaçak olarak giriş yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis, diğer 8 mültecinin peşine düşerken, gözaltına alınan 2 kişi, ambulans ile karantina merkezine götürüldü. PCR testi yapılan mülteciler sonuçlar çıkıncaya kadar karantinada kalacak. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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