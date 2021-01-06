8 kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’a kaçak yollardan giriş yapan Suriye uyruklu 10 mülteciden 2’si önceki gece devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, üniversite kampüsü yakınlarında, yol kenarında yürürken tespit edildi.

Mültecilerin ifadelerinde deniz yolu ile 10 kişi olarak ülkeye kaçak olarak giriş yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis, diğer 8 mültecinin peşine düşerken, gözaltına alınan 2 kişi, ambulans ile karantina merkezine götürüldü. PCR testi yapılan mülteciler sonuçlar çıkıncaya kadar karantinada kalacak.