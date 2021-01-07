Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, 2004 yılında başladığı kariyerinde modanın zirvesine kadar çıkmayı başardı. Yıllardır fit görünümüyle gündemde olan Shayk, kelimenin tam anlamıyla diyete karşı düşmanlık besliyor, sırrını düzenli spor ve doğru beslenme olarak açıklıyor. 6 yaşında piyano çalmaya başlayan Rus model, Playboy karşıtlığıyla biliniyor.

Miss Chelyabinsk tacı, Irina Shayk'in modellik kariyerini uluslararası platforma taşıyan ilk önemli başarı oldu. 2004'te başladığı kariyeri onu moda dünyasının zirvesine taşıdı.

Kısa sürede Anne V, Daniella Sarahyba ve Natasha Poly gibi ünlü mankenlerin de ajansı olan Traffic ile bir anlaşma imzaladı.

2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tannan ajansın dikkatini çekti, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı oldu.

2010 yılından 2015 yılına kadar Real Madrid’in ve belki günümüzde dünyanın en ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo ile birlikteydi.

Shayk, daha sonra ise ünlü aktör bir süre Bradley Cooper ile birliktelik yaşadı.