Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu bünyesinde eğitim gören minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Birbirinden deneyimli öğretmenleri gözetiminde anaokulunda bulundukları süreyi dolu dolu yaşayan öğrenciler özenle geleceğe hazırlanıyor. Arı Kovanı Kreş ve Anaokulunda eğitim gören minikler geçtiğimiz günlerde İngilizce dersinde renkleri öğrendi. Öğretmenleri ile birlikte İngilizce kelimeleri başarıyla tekrar eden minikler hem güzel vakit geçirdi hem de yeni kelimeleri dağarcıklarına kattı. Arı Kovanı miniklerinin, hayvanların İngilizce isimlerini öğrenirken ki mutluluğu ise görülmeye değerdi.

