Zanlı sayısı  5’e yükseldi

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde gece yarısı Monaf Alhakim’in önünü kesip ciddi şekilde darp ettikten sonra para ve cep telefonunu çalan, ayrıca aracının aksamlarını kırarak zarar veren Muhannad Elfauri, Feras Jaluta ile Abubaker Elsaeiti’nin suç ortakları da yakalandı. İncelenen kamera görüntüleri sayesinde suça karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan Abdulhamid Almetsho ve Abdulhamid Abdulrazag dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Muhannad Elfauri, Feras Jaluta, Abubaker Elsaeiti, Abdulhamid Almetsho, Abdulhamid Abdulrazag ve şu anda aranan 2 kişinin 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında Ortaköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların darp suçunun ardından Alhakim’in aracının ön ve arka lambalarını, bagaj kısmı ve her iki dikiz aynasını kırdıklarını belirtti.

Aranan şahıslar var

Polis, zanlıların daha sonra Alhakim’in cebindeki 150 lira ile cep telefonunu zorla aldıklarını açıkladı.

Polis, olayla ilgili ilk etapta Muhannad Elfauri, Feras Jaluta ve Abubaker Elsaeiti’nin tespit edilerek yakalandığını, Abdulhamid Almetsho ve Abdulhamid Abdulrazag’ın da önceki gün gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında soygun ve darp suçlarından soruşturma yürütülen zanlılar hakkındaki tutukluluk süresini onayladı.