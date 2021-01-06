Hem sövdüm Hem dövdüm

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda iş yüzünden tartıştığı kız arkadaşının yüzüne yumruk atarak darp eden Zekeriya Demir şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı ifadesinde suçunu kabul ederek, “Sövdüm de vurdum da bir anda gelişti” dedi. Darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiği, rapor aldığı açıklanırken, zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Biriminde çalışan polis memuru, olayla ilgili olguları aktararak teminat talep etti.

Polis zanlının 4 Ocak 2021 tarihinde saat 07.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sıla Kafeterya adlı işletme içerisinde iş konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle mekanın işletmecisi olan kız arkadaşı H.T.A.'yı darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının H.T.A.’nın sağ ve sol yanağına yumruk vurmak suretiyle ciddi darp ettiğini, ayrıca hakarette bulunduğunu belirtti.

H.T.A.’nın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Acil Servisine götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, darp edildiği yönünde raporu aldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının aynı gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlıdan izahat istendiği zaman "Evet, doğrudur sövdüm de vurdum da bir anda gelişti" şeklinde sözlü bir beyanda bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 11:44