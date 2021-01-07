Piyango bileti zam şampiyonu

KKTC İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon oranı yüzde 0.41 olarak açıklandı.

KKTC İstatistik Kurumu web sitesinde yayımlanan rakamlara göre, 2015-100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 0.41, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15.03 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.03 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 1.38 Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yaşanırken, düşüş yaşanan ana gruplar arasında ilk sırada yüzde 1.18 düşüşle Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubu yer aldı.

Bir önceki aya göre; endekste kapsanan 337 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 112 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı gösteren mal yüzde 150.00 ile Milli Piyango bileti, en yüksek fiyat düşüşü gösteren mal ise yüzde 47.18 ile salatalık oldu.

“Düşüş yaşanan ana gruplar”

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde düşüş yaşanan ana gruplar arasında ilk sırada yüzde 1.18 düşüşle Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubu bulunuyor.

Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1.18, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 1.03, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 0.71, Sağlık ana grubunda yüzde 0.66, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0.48, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 0.18 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 0.57, Eğitim ana grubunda yüzde 0.46, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.33, Ulaştırma ana grubunda yüzde 0.12, Haberleşme ana grubunda yüzde 0.01 düşüş meydana geldi.

337 maddede fiyat artışı…

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 337 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 112 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşirken, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 150.00 Milli Piyango bileti, yüzde 132.84 kabak ve yüzde 60 Devlet Piyango bileti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 47.18 salatalık, yüzde 35.21 domates ve yüzde 28.55 kırmızı turp olarak tespit edildi.